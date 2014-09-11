Кабмін виділив майже мільярд гривень на дострокові парламентські вибори

Кабінет міністрів України своєю постановою виділив 957,7 млн грн на забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Згідно з документом, оприлюдненим у газеті «Урядовий кур'єр», кошти виділені Центральній виборчій комісії з Резервного фонду Державного бюджету.

Центральна виборча комісія має у триденний термін з моменту публікації постанови затвердити з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а також з Міністерством фінансів перелік витрат, і до 10 грудня подати звіт про використання коштів до Державної казначейської служби.

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Крім того, Кабмін доручив Міністерству фінансів перерахувати з держбюджету 957,7 млн грн до Резервного фонду, узгодити цю процедуру з парламентським комітетом з питань бюджету, а також внести зміни до розпису Держбюджету на 2014 рік.

Як повідомляв УНІАН, позачергові парламентські вибори в Україні пройдуть 26 жовтня.