Гривня на міжбанку на 12:00 впала до 13,50 за долар

У четвер, 11 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/13,4000, на 12:00 ціни підвищилися до 13,3000/13,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,6510/17,3024, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,1909/17,4535.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3420/0,3614, на 12:00 ціни піднялися до 0,3552/0,3609.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/13,2500, на 12:00 ціни підвищилися до 12,9500/13,3500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 13,0000/13,3000.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.