Російський рубль падає через санкції й дешеву нафту

Рубль почав біржові торги четверга з незначними втратами в очікуванні розвитку ситуації навколо прийняття нових західних санкцій і на тлі глобального та локального попиту на долар США, а також в умовах дешевої нафти, повідомляє Reuters.

Стримуючими негативні тенденції факторами можуть виступати наближення податкового періоду, а також надії на деескалацію збройного конфлікту на сході України, від чого залежить прийняття або відтермінування Євросоюзом нових обмежень проти Росії.

У фокусі уваги - завтрашня рада директорів ЦБР з питань грошово-кредитної політики на тлі прискорення російської інфляції.

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"Відсутність рішення ЄС щодо санкцій, а також майбутнє засідання Банку Росії продовжує утримувати інвесторів у напрузі. При цьому зниження котирувань нафти нижче позначки $100 за барель стало ще одним фактором у формуванні негативного настрою відносно рубля", - вважає Олексій Єгоров із "Промсвязьбанка".

На 10.30 мск долар розрахунками "завтра" оцінювався на Московській біржі в 37,35 рубля, що на 6 копійок вище від закриття середи.