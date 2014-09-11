Міноборони відзвітувало, скільки і на що витратили грошей із резервного фонду

Уряд має намір у 2014 році виділити з резервного фонду силовим структурам Міністерства оборони на виконання завдань з оборони країни 11,7 млрд грн, відомство вже одержало 6,9 млрд грн.

Такі дані Міноборони надало у прес-релізі, переданому журналістам на прес-конференції у четвер.

«Фактично з цього ресурсу (11,7 млрд грн) одержано 6,9 млрд грн коштів (59%), з яких витрачено 3,2 млрд грн (46%)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Міноборони повідомили, що 1,6 млрд грн з одержаних коштів було витрачено на грошове забезпечення військовослужбовців, 695 млн. грн – на пально-мастильні матеріали, 139 млн. грн – на речове забезпечення (бронежилети), 136 млн. грн – на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців.

Що стосується тих коштів, які одержані, але ще не витрачені – 3,7 млрд грн, Міноборони має намір використати їх до кінця року у міру виконання договорів. Зокрема, 1,3 млрд грн буде направлено на ремонт озброєння і військової техніки, 752 млн. грн – на виплату грошового забезпечення, 733 млн. грн – на закупівлю пально-мастильних матеріалів, 563 млн. грн – на закупівлю нової техніки і 178 млн. грн – на забезпечення харчування.

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Крім того, за даними Міноборони, на сьогодні укладено 240 договорів на суму понад 3 млрд грн на тилове забезпечення армії. Зокрема, 36 договорів на суму 1,7 млрд грн укладено на закупівлю пально-мастильних матеріалів, 64 договори на суму майже 1 млрд грн – на оплату харчування, 122 договори на 383 млн. грн – на речове забезпечення, з яких 171 млн. грн – на бронежилети. При цьому продовжуються процедури закупівлі на суму 1,8 млрд грн, з яких 1,2 млрд грн передбачено на закупівлю пально-мастильних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, представники Міноборони повідомляли, що відомство розраховує до кінця 2014 року придбати і передати українській армії 145 одиниць новітньої військової техніки, включаючи літаки і вертольоти.