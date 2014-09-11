Нацбанк наполягає, що долар має коштувати не більше 12,90 гривень

Національний банк України 10 вересня провів зустріч з представниками 40 найбільших банків України, у ході якої обговорив з ними останні тенденції на валютному ринку і необхідні заходи зі збереження курсової стабільності.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у Facebook.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі знову наголошували, що рівень курсу 12,50 - 12,90 грн/ дол. США є найбільш адекватним.

"Зараз регулятор прагне говорити з банкірами однією мовою. Наш останній досвід спілкування і реалізація спільно ухвалених рішень вже продемонстрували свою ефективність, позитивно вплинувши на валютний ринок", - наводить прес-служба слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

На її думку, солідарна відповідальність банківської спільноти перед суспільством є запорукою стабільності гривні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у ході наради з представниками 40 найбільших українських банків 4 вересня домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 12,4-12,9 грн/дол. упродовж найближчих тижнів.

Проте, у четвер, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середині торгів знизилися до 13,3000/13,5000 грн/дол. проти 12,9000/13,4000 грн/дол. на відкритті торгів.