Аналітик вважає, що долар в Україні може подешевшати до 12-12,50 грн

Американський долар в Україні у разі поліпшення зовнішньоторговельного балансу країни може в середньостроковій перспективі подешевшати до 12-12,5 гривні, вважає аналітик одного з найбільших в світі інвестиційних холдингів Nomura Дмитро Петров з Лондонського офісу компанії.

"Якщо уряд зможе розмістити євробонди або ми побачимо додаткові вливання капіталу з боку міжнародних фінансових інститутів (ЄБРР, СБ), це може підтримати гривню і допомогти їй повернутися на більш виправданий з фундаментальної точки зору рівень у 12-12,5 гривні за долар", - зазначив він у коментарі УНІАН.

На 12.00 сьогоднішніх торгів на українському міжбанку долар досяг свого максимального значення з початку вересня в 13,5 гривні, що на 10 копійок дорожче, ніж на початку дня, і на 20 копійок дорожче, ніж на вчорашньому закритті ринку.

З початку цього місяця найнижчий курс долара на міжбанку був на рівні 12,6 гривні.

Експерт зазначив, що Нацбанк України в найближчі тижні й місяці буде підтримувати курс гривні інтервенціями на міжбанківському ринку, зауваживши, що без них українську валюту очікує подальше зниження.

Головною причиною Петров назвав незбалансованість зовнішньоторговельного балансу України в умовах падіння експорту через конфлікт на Донбасі, введені Росією торговельні обмеження та економічне уповільнення в країнах СНД на тлі не дуже значного зменшення імпорту в Україну.

Читайте такожГолова Нацбанку знайшла причину різких стрибків курсу гривні

Крім того, Nomura очікує продовження, хоч і невеликого, вивезення приватного капіталу з України.

"Незбалансованість зовнішньої торгівлі вказує на дефіцит валюти. Низька ліквідність може призвести радше до агресивних рухів і потенційно може на короткий час опустити гривню до рівня 14-14,5 за долар - до отримання Україною наступного траншу МВФ", - сказав він.

Експерт нагадав, що українська влада очікує отримати наступну порцію допомоги МВФ в грудні цього року, зазначивши, що затримка з її наданням створює додаткові загрози для гривні.

"Нацбанк повинен вжити поступові кроки для того, щоб оживити міжбанківський ринок для стабілізації курсу в середньостроковій перспективі", - додав Петров.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня українська гривня оновила історичний мінімум своєї вартості на міжбанківському ринку 14,4 гривні за долар, побивши попередній антирекорд з квітня цього року на 1,1 гривні.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році, вона різко девальвувала тричі: у 1998 році - майже в три рази, до близько 5 з 1,8 грн; у кінці 2008 року - менше, ніж удвічі - до 8 грн; і в лютому-квітні цього року, коли курс досяг значення в 13,3 порівняно з близько 8,5 грн на початку року. Після піку долар відкотився назад і майже до кінця липня коштував менше 12 грн.