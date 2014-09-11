Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 13,50 за долар

У четвер, 11 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/13,4000, на 12:00 ціни підвищилися до 13,3000/13,5000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на позначці 13,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,6510/17,3024, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,1909/17,4535. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 17,3148/17,4480.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3420/0,3614, на 12:00 ціни піднялися до 0,3552/0,3609. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3578/0,3609.