Росія у відповідь на санкції погрожує заборонити імпорт автомобілів та одягу

Росія підготувала відповідні заходи на новий пакет санкцій, погоджений Євросоюзом, заявив помічник президента Росії Андрій Бєлоусов. Зокрема, вона може ввести заборону на імпорт автомобілів і деяких видів одягу.

«У нас є цілий ряд несільськогосподарських продуктів, де наші, насамперед європейські, партнери більше залежать від Росії, ніж Росія від них. Це стосується, наприклад, завезення автомобілів, зокрема старих автомобілів, це стосується деяких видів товарів легкої промисловості, де ми вже самі можемо виробляти. Не всіх, деяких видів одягу», - сказав Бєлоусов в кулуарах Російського економічного форуму.

Втім, зазначив помічник президента, є надія, що «здоровий глузд переможе» і відповідні санкції не знадобляться. «Зараз Мінекономрозвитку підготувало, наскільки я знаю, перелік цих товарів. Але, я сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору і ми не будемо змушені вводити ці заходи», - пояснив він.

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Як пишуть «Ведомости», Бєлоусов також підтвердив, що російська влада підтримає компанії, які потрапили під західні санкції. За його словами, форми підтримки вже виробляються. "Не хотів би говорити щодо "Роснефти" і компаній, які потрапили (під санкції), і конкретні суми називати. Зараз виробляються форми підтримки. Вона, безумовно, буде надана - це єдине, що можу сказати», - заявив він.

Сьогодні дипломатичні джерела в Брюсселі повідомили, що Євросоюз прийняв рішення про нові санкції щодо Росії. Вони набудуть чинності в п'ятницю, 12 вересня, після публікації в офіційному журналі ЄС. Згодом було опубліковано офіційну заяву голови Євроради Германа Ван Ромпея, в якому він підтвердив, що нові обмежувальні заходи щодо Росії набудуть чинності 12 вересня.

Серед цих заходів буде подальше обмеження доступу на європейський ринок капіталу для російських компаній. Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що ЄС також розкриє умови, за яких санкції можуть бути скасовані.

Нові санкції щодо Москви можуть торкнутися видобутку нафти в Росії найбільшими світовими енергокомпаніями, включаючи ExxonMobil і BP, розповідали раніше джерела Bloomberg. Вони доповнять обмеження фінансової, оборонної та енергетичній сфер, повідомляло агентство з посиланням на двох чиновників. Газети Financial Times і The Wall Street Journal писали, що вони можуть вдарити по «Роснефти», «Газпром нефти», «Транснефти», «Оборонпрому», Об'єднаній авіабудівній корпорації «Уралвагонзаводу».

Відповіддю Росії на попередній санкційний пакет Заходу стала заборона від 7 серпня на імпорт фруктів, овочів, м'яса та іншої продовольчої продукції. Це призвело до зростання цін, яке в деяких регіонах досягло 20-30%.

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