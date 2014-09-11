Рубль в очікуванні санкцій оновив історичний мінімум

Курс долара під час торгової сесії 11 вересня піднявся на 22 копійки і досяг позначки в 37,51 рубля, тим самим оновивши історичний максимум. Курс євро одночасно збільшився на 31 копійку, склавши 48,44 рубля. Бівалютний кошик, розрахований за останньою операцією, зріс на 32 копійки до 42,49 рубля, повідомляє Lenta.ru.

Зростання курсу відбувається на тлі новин про те, що нові санкції щодо Росії все-таки будуть введені з 12 вересня.

На початку вересня основні валюти падали до рубля на тлі зниження напруженості в Україні і встановленого перемир'я в конфлікті. Проте новини про нові санкції знову спонукали інвесторів виходити з рублевих активів, що і призводить до ослаблення російської грошової одиниці.

Російські фондові індекси під час торгів 11 вересня знижуються. Індекс РТС впав на 0,8 відсотка, а основний показник ММВБ - на 0,28 відсотка.