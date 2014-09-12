Санкції США вдарять по Сбербанку і основних фінансових фондах Росії

США запровадять у п'ятницю, 12 вересня, нові заходи щодо обмеження доступу великим російським банкам, включаючи Сбербанк, на американський ринок капіталу в покарання за втручання Росії у конфлікт в Україні, передає Reuters.

Читайте такожРомпей: санкції проти РФ можна буде переглянути в кінці вересняЗа часом їх введення співпаде з новими санкціями Євросоюзу, в обох випадках обмеження торкнуться енергетичного, фінансового та оборонного секторів російської економіки.

Читайте такожЕкономіст: Радикальні санкції Заходу кинуть Росію в колапс за тиждень США і ЄС почали вводити перші санкції проти РФ за анексію Криму в березні цього року і надання допомоги проросійським сепаратистам на сході України. Кремль категорично заперечує допомогу бойовикам.

Вашингтон йде на нові санкції всупереч крихкому перемир'ю в українському конфлікті і заявам президента України Петра Порошенка про те, що РФ вивела велику частину своїх військ.

Читайте такожГазовий ешафот Росії У липні США фактично закрили свої ринки капіталу для п'яти російських банків - ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, ЗЕБа і Россельхозбанка, позбавивши їх доступу до ринку акцій і облігацій терміном обігу понад 90 днів.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, сказали, що влада США має намір поширити подібні заходи і на Сбербанк, найбільший російський банк за обсягом активів, і посилити обмеження проти всіх шести фінансових організацій, заборонивши фізичним особам і компаніям США проводити операції з їх новими облігаціями терміном обігу понад 30 днів.

Білий дім заявив, що санкції будуть оприлюднені в п'ятницю, 12 вересня.