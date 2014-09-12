Нові санкції Євросоюзу проти Росії набули чинності

В офіційному журналі ЄС в п'ятницю опубліковані назви компаній щодо яких запроваджуються нові санкції Євросоюзу, обмеження на надання позик вводяться для п'яти російських банків, трьох нафтових і трьох оборонних компаній.

Зокрема, в новий санкційний список ЄС увійшли "Уралвагонзавод", "Оборонпром" і Об'єднана авіабудівна корпорації (ОАК).

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Як повідомляє Прайм, в санкційний список включені дев'ять російських оборонних концернів - це концерн "Сіріус", "Станкоінструмент", "Хімкомпозит", концерн "Калашников", Тульський збройовий завод, "Технології машинобудування", "Високоточні комплекси", концерн ППО "Алмаз-Антей" і НВО "Базальт". Постачання європейських технологій подвійного призначення цим компаніям забороняються з 12 вересня.

Також Євросоюз заборонив організацію боргового фінансування для трьох паливно-енергетичних компаній Росії - "Роснефти", "Транснефти" і "Газпром нефти". ЄС ввів заборону на торги облігаціями цих компаній з терміном обігу понад 30 днів та участь в організації випусків таких паперів.

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Крім того, ЄС ввів обмеження на надання позик та інвестиційних послуг для п'яти російських банків - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ та Россельхозбанку. Дані банки не перелічуються за назвами, цей список залишився незмінним у порівнянні з останньою редакцією санкцій від 31 липня цього року. Резиденти ЄС більше не зможуть надавати цим російським банкам кредити, крім того, заборонені операції з новими випусками облігацій та інших цінних паперів з термінами обігу понад 30 днів.

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Євросоюз вніс ще 24 прізвища в "чорний список" для Росії і України, довівши загальне число його фігурантів до 119. Під санкції потрапили глава корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, прем'єр "ДНР" Олександр Захарченко, Володимир Жириновський, віце-спікери Держдуми Васильєв, Мельников, Лебедєв, Левич.

Всім їм заборонений в'їзд в країни Євросоюзу, а їхні активи, у разі виявлення таких в європейських банках, підлягають заморожуванню.

Санкції набули чинності з моменту публікації.