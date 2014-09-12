У МВФ вітають перемир'я на сході України, але нагадують про ризики для економіки

Міжнародний валютний фонд як ключовий кредитор України вітає досягнення мирних домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України і збереження режиму перемир'я в зоні антитерористичної операції, заявив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник прес-секретаря МВФ Вільям Мюррей.

«Ми вітаємо факт встановлення режиму припинення вогню. На даний момент ми виходимо з допущення, що конфлікт піде на спад», - сказав Мюррей.

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Водночас він зазначив, що військові дії несуть істотні ризики і вони ляжуть в основу перегляду макропоказників розвитку України, який буде зроблено найближчим часом. «Ми постійно ведемо моніторинг виконання програми кредитування української економіки», - підкреслив представник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною наприкінці квітня поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було направлено на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і прийняла рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загальний обсяг фінансування.

Також МВФ допускає, що за умови позитивного рішення Ради директорів МВФ Україна до кінця 2014 року може одержати третій і четвертий транші кредиту в обсязі 2,7 млрд дол.

Одночасно МВФ, керуючись припущенням про те, що військові дії на сході країни триватимуть до кінця 2014 року і матимуть місце в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25%. Рецесія, за даними МВФ, поглибиться і потребуватиме нових фінансових вливань. У 2015-му падіння економіки становитиме 4,25%.

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За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин з Росією, а також з урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей сходу України. Дефіцит платіжного балансу в 2014 році зросте до 7,5 млрд дол., а в 2015-му – до 11,5 млрд дол.

У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, спрогнозували в МВФ.

Також наголошується, що на тлі всіх негативних подій зросте дефіцит державного бюджету – до 7,25% ВВП у 2014 році і до 8% ВВП у 2015 році проти прогнозованих раніше 5,8% ВВП у 2014 році і 3,9% ВВП у 2015 році.