Російський рубль упав до рекордного мінімуму на тлі санкцій Заходу

Валютні торги на Московській біржі в п'ятницю, 12 вересня, почалися з нового рекорду курсу долара до рубля, передає ПРАЙМ.

Читайте такожНові санкції Євросоюзу проти Росії набули чинностіНа 10.10 мск долар підвищився на 20 копійок і коштував 30,71 рубля. У перші хвилини сесії котирування досягали 37,72 рубля.

Курс євро зріс на 25 копійок - до 48,73 рубля.

Читайте такожВ Україні набув чинності закон, що дозволяє ввести санкції проти РосіїСьогодні вступили в силу нові санкції ЄС щодо Росії. Обмежувальні заходи щодо РФ введуть 12 вересня і США.

Читайте такожСанкції США вдарять по Ощадбанку і основним фінансовим фондам Росії

Російські біржі відреагували на введення санкцій помірним зниженням. Індекс ММВБ до 10.18 мск втратив 0,5% і досяг позначки 1442,18 пункту, індекс РТС подешевшав на 1% і склав 1205,97 пункту.