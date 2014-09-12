Гривня продовжує падати - 13,70 за долар

У п'ятницю, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні 13,30/13,70 грн/дол. проти 13,50 грн/дол. на закритті торгів 11 вересня.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні до євро до відкриття торгів встановилися на рівні 17,1849/17,7017 грн/євро проти 17,3148/17,4480 грн/євро на закриття торгів у четвер.

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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3534/0,3642 грн/рубль проти 0,3578/0,3609 грн/рубль на закритті торгів 11 вересня.

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