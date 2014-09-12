Хакери зламали пошту фіскальної служби та відправили у відставку Білоуса

Хакери зламали пошту Державної фіскальної служби і повідомили про відставку її керівника Ігоря Білоуса.

«Це неправда, Білоус не подав у відставку. Повідомлення, які відправляються з нашої пошти, вважайте недійсними», - повідомили УНІАН у прес-службі ДФС, додавши, що найближчим часом відомство виступить з офіційним спростуванням даної інформації.

Зокрема, у фейковому повідомленні Білоус нібито заявив, що не зміг «зламати бюрократичну машину» і планує брати участь у майбутніх виборах.

«Сьогодні я написав заяву про звільнення на ім'я прем'єр-міністра України. Це непросте рішення в такий важкий для моєї країни період. Це важке персональне рішення. Я пишаюся тим, що мені вдалося чимало зробити за короткий час перебування на посаді голови Державної фіскальної служби України, - йдеться в повідомленні від імені Білоуса. - Чому я йду? Чесно кажучи, я дуже втомився від неможливості зламати бюрократичну машину. Податкові реформи так і залишилися на папері. На жаль, я не став авторитетом для своїх заступників. Багато пов’язуватиме мою відставку з початком передвиборчої кампанії. Буду чесним: є амбіції зробити Україну кращою. Якщо для цього потрібно йти в політику, - я готовий».

Раніше Фіскальна служба повідомила, що з підроблених поштових адрес відомства розсилається шкідливе програмне забезпечення.

Зокрема, служба вказала декілька поштових адрес: kabminonline@minrd.gov.ua, nalogs_ki@minrd.gov.ua, nalogs@minrd.gov.ua і nalogs_ua@minrd.gov.ua. З цих адрес приходять листи, які містять пропозицію ознайомитися з документами зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а додатки містять шкідливе програмне забезпечення.

Фіскальна служба рекомендує одержувачам листів терміново повідомити про це в Державну службу спеціального зв'язку і захисту інформації України, СБУ і МВС України і відправити їм зразки шкідливого програмного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 вересня, деякі ЗМІ з посиланням на «прес-службу ДСНС України» повідомили про нібито витік ртуті на заводі «Радикал» та евакуацію у зв'язку з цим жителів Дніпровського району Києва. Разом з тим офіційного повідомлення з цього приводу від ДСНС не було. ДСНС України в місті Києві оперативно спростувала цю інформацію, назвавши її неправдивою. У свою чергу, в столичному главку міліції повідомили, що дана інформація з'явилася шляхом розсилки з невідомої адреси повідомлень на е-mail, зокрема ЗМІ, а в СБУ заявили, що встановлюють осіб, які розіслали фейковое повідомлення.

Мільйони українців упродовж останніх декількох днів піддалися вірусним SMS-атакам. Абоненти мобільного зв'язку почали масово одержувати підозрілі повідомлення з текстом «Привет:-) Тобі фото…». За даними Служби безпеки, інформаційна диверсія із зараження вірусним ПЗ мобільних телефонів українців ведеться з російських інформаційних ресурсів спецслужбами РФ.