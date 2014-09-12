Фіскальна служба пропонує скасувати торгові патенти

Державна фіскальна служба (ГФС) пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, скасувавши необхідність купувати торгові патенти під час здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності)» опублікований на офіційному сайті відомства.

«Існуюча процедура придбання торгового патенту та необхідність надання до територіальних контролюючих органів для звірки оригіналів або нотаріально завірених копій документів, на підставі яких заповнена заявка, є обтяжливими для платників», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Законопроект передбачає, що для здійснення деяких видів підприємницької діяльності, передбачених ст. 267 Податкового кодексу, суб'єкт господарювання подає в територіальний контролюючий орган заявку, яка може бути підставою для постановки на облік в якості платника збору за неосновним місцем обліку. Також документ передбачає скасування норми про звірку з оригіналами або нотаріально засвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена заявка. Зокрема, суб'єкт господарювання в заявці тільки надає інформацію про реквізити платіжного документа про повну або часткову сплату збору. При цьому саме суб'єкт господарювання несе персональну відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заявці.

«Запровадження норм законопроекту сприятиме покращенню бізнес-середовища в результаті зниження адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, зменшення часу та фінансових витрат суб'єктів господарювання на виконання обов'язків платників податків», - йдеться в пояснювальній записці ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба створена на базі Міндоходів, підпорядковується Міністерству фінансів. Головою служби призначений Ігор Білоус, його першим заступником, який курирує податкову міліцію, Володимир Хоменко, а заступником, який курирує митну політику, Анатолій Макаренко.