Міністр фінансів запропонував ЄБРР інвестувати в українські банки

Міністр фінансів України Олександр Шлапак під час зустрічі з першим віце-президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Філіпом Беннеттом 11 вересня запропонував організації інвестувати в банківський сектор України, повідомила прес-служба міністерства.

«Проблеми значної частини українських банків як об'єктивні – це відплив вкладників, зокрема, у зв'язку з бойовими діями на сході, так і суб'єктивні – неефективний менеджмент. Прихід такого солідного партнера (як ЄБРР – УНІАН) дозволив би нам зміцнити сектор», – цитує міністра прес-служба.

Згідно з повідомленням, Шлапак звернув увагу на необхідність капіталізації українських банків і запропонував ЄБРР розглянути можливість участі в капіталі банків.

Також Шлапак відзначив, що Україна зацікавлена у фінансовій підтримці ЄБРР спільно з іншими міжнародними фінансовими інститутами інвестиційних проектів у енергетичному секторі, зокрема, пов'язаних із модернізацією газотранспортної системи.

«Ми зацікавлені у швидкому підписанні угод за проектом «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород», – відзначив міністр.

Крім того, Шлапак відзначив необхідність надання допомоги у відновленні східних територій України, на яких триває АТО.

«Нам потрібна допомога наших партнерів у відновленні сходу України, який дуже постраждав під час війни. Тут нам потрібна дуже оперативна допомога – відновити інфраструктуру, школи, лікарні», – пояснив міністр.

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Довідка УНІАН. ЄБРР – найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів. У травні в ЄБРР заявили, що банк має намір щорічно інвестувати в економіку України 1 млрд євро.