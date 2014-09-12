Гривня відвоювала у долара 5 копійок

У четвер, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 13,3000/13,6500 грн/дол. проти 13,30/13,70 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до середини торгів встановилися на рівні 17,1862/17,6385 грн/євро проти 17,1849/17,7017 грн/євро на відкритті торгів.

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Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 встановилися на рівні 0,3532/0,3628 грн/рубль проти 0,3534/0,3642 грн/рубль на відкритті торгів.

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