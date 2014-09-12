США оштрафували Hewlett-Packard на $59 млн за підкуп російських чиновників

Суд у США оштрафував російське відділення комп'ютерної компанії Hewlett-Packard, яке визнали винним у підкупі російських чиновників.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на американський мін'юст.

У заяві відомства йдеться, що представники ЗАТ Hewlett-Packard A.O. визнали себе винними на судовому засіданні в Каліфорнії, де базується штаб-квартира НР.

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За даними звинувачення, менеджери російської філії створили секретний фонд, хабарі з якого допомогли компанії забезпечити вигідний контракт на 35 мільйонів євро.

За підсумками слухань, компанія була оштрафована більш ніж на 58,7 мільйонів доларів.

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