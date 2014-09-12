Україна підготувала персональні санкції проти тих, хто підтримав російську агресію

Кабінет міністрів України узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як відзначається в повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ, пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами-резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, що підтримали військову агресію Росії щодо України.

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Крім того, Кабмін пропонує не видавати ліцензії на ввезення до України з території Росії національної валюти - гривні, заборонити юридичним особам-резидентам РФ участь в приватизації, а також заборонити здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів Російської Федерації, крім випадків, коли такі закупівлі не можуть бути заміщені й це підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

«Також санкції передбачають заборону на передачу технологій і прав інтелектуальної власності резидентам РФ і введення додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного і ветеринарного контролю продуктів харчування, товарів легкої промисловості, косметичних засобів і товарів побутової хімії російського походження», - говориться в повідомленні.

При цьому в Кабінеті міністрів не уточнили, стосовно яких саме компаній і фізичних осіб можуть бути введені санкції. Водночас, у середині серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував, що набуття чинності законом дозволить уряду передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій щодо 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, які підтримують російську агресію на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України. Текст закону опубліковано в газеті «Голос України».

Згідно з текстом закону, його завданням є захист національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності, протидія тероризму, захист і відновлення порушених прав українських громадян. Санкції можуть бути введені проти іноземної держави, фізичної або юридичної особи іноземної держави, осіб без громадянства проти терористів та їхніх поплічників.

Підставами для введення санкцій є прямі або потенційні погрози іноземної держави, фізичних або юридичних осіб щодо суверенітету України, її територіальної цілісності, окупація території України або створення бар'єрів для економічного зростання України, завдання матеріальної шкоди. Також підставами для введення санкцій можуть бути рішення Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, рішення і регламенти Ради Європи, факти порушення Загальної декларації прав людини або Статусу ООН.

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Види санкцій, згідно з текстом закону, розділені на 25 позицій і передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгівлі, обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по українській території, зупинку виконання фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій і дозволів, заборону на участь в приватизації, заборону на участь в процесі державних закупівель, заборону на участь в операціях із цінними паперами, заборону на передачу технологій і майнових прав, а також заборону і скасування всіх переговорів, візитів і ділових контактів.

Як відзначається, санкції можуть бути терміновими або безстроковими. Рішення про введення санкцій приймає Рада національної безпеки і оборони України і указом президента України воно набуває чинності.