Курс долара може сягнути позначки 12-13 гривень за долар – Сухомлин

Таку думку в коментарі УНІАН виcловив Олександр Сухомлин, радник міністра економіки Павла Шеремети.

В перший день призначення Міністром економічного розвитку і торгівлі П.Шеремети я поклав службову записку, що наразі ключовою проблемою є стабільність національної валюти і запропонував дві дієві міри. У зв’язку з тим, що на курс тисне від’ємне сальдо платіжного балансу, запропоновано тимчасово повернути збір на купівлю валюти. Окрім цього з метою обмеження спекулятивних операцій Уряду взяти під контроль видачу кредитів рефінансування Національним банком.

Сподіваюсь, що міри будуть прийняті. Інакше з нашого з вами досвіду за попередніх років очікуваний рівень девальвації національної валюти 50%-60%, тобто 12-13грн. за долар.

Нагадаємо, що 17 березня курс долара США знову подолав психологічний рубіж в 10 гривен за долар. Аналогічний курс був зафіксований наприкінці лютого, але тоді Нацбанку вдалося стабілізувати котирування та повернути курс нижче цієї позначки.