Відновлювальні роботи на сході потребуватимуть 12 млрд гривень - Гройсман

На відновлювальні роботи на сході країни, де ведеться антитерористична операція, знадобиться близько 11,8 млрд грн, заявив під час брифінгу віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми загалом маємо 11 тис. 325 об'єктів (які необхідно відновити - УНІАН) на загальну суму 11,8 млрд грн. Але я повинен сказати, це попередні дані. Є міста, до яких поки немає доступу, і ми не можемо об'єктивно оцінити втрати», - сказав Гройсман.

При цьому він додав, що в переліку об'єктів для відновлення 4,5 тис. житлових будинків, 132 промислових підприємства, 217 об'єктів енергозабезпечення і 45 дитячих садків, шкіл і установ системи освіти.

Разом з тим, кажучи про пошук коштів, необхідних для проведення відновних робіт, Гройсман звернувся до голів дипломатичних місій, акредитованих в Україні, і керівників представництв міжнародних організацій, відзначивши, що зараз украй важливо працювати прозоро. "Нам дуже важливо, аби всі наші дії, плани були прозорими. Аби всі обсяги необхідної допомоги ми формували з вами разом», - сказав Гройсман, звертаючись до дипломатів.

Він також повідомив, що уряд визначив першочергові завдання з відновлення Донбасу. Зокрема, в першу чергу уряд має намір надати термінову допомогу переселенцям із зони АТО і підготувати звільнені українською армією території до зимового періоду шляхом відновлення пошкодженої інфраструктури.

Далі уряд має намір розробити детальну програму відновлення сходу України, в якій будуть закладені плани за термінами, обсягами та джерелами фінансування.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що масштаби руйнувань на сході такі, що на відновлення інфраструктури будуть потрібні значні кошти - близько 8 млрд доларів.