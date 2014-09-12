ЄС готовий виділити Україні 8 млрд євро за умови проведення реформ

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що Європейський Союз готовий виділити Україні 8 млрд євро за умови проведення необхідних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на міжнародному форумі в Києві.

"Ми переконані, що ця угода (про асоціацію з Україною - УНІАН) дасть поштовх для подальшого економічного зросту та модернізації економіки України. 8 млрд євро будуть направлені в Україну для стабілізації економіки", - сказав Шульц.

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Він нагадав, що ця економічна домога має чіткі вимоги, відповідно до яких Україна повинна впроваджувати необхідні реформи.

Як повідомлялося, у березні Єврокомісія вирішила виділити Україні 11 млрд євро терміном на сім років. Серед цих коштів планується виділення 8 млрд євро від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.