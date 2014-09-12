Гривня на закриття міжбанку впала до 13,80 за долар

У п'ятницю, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 13,30/13,80 проти 13,30/13,65 на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на закриття торгів знизилися до 17,2062/17,8489 проти 17,1862/17,6385 на 12:00.

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Котирування гривні до російського рубля на закриття торгів установилися на рівні 0,3508/0,3643 проти 0,3532/0,3628 на 12:00.