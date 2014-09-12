Росія погрожує ввести з 1 листопада санкції проти України через асоціацію з ЄС

Росія з 1 листопада введе мита на імпорт товарів з України та посилить митне адміністрування і санітарний контроль українських товарів, якщо з цієї дати повною мірою запрацює Угода про асоціацію Києва з ЄС.

Про це заявив журналістам голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, пишуть РИА Новости.

"Повістка була підтверджена президентом - ми цілком налаштовані на пошук компромісів, ми хотіли б знайти на них відповіді в цій непростій ситуації. Це остання можливість... Якщо до нас не прислухаються наші партнери, вважатимуть наші аргументи непереконливими, то ми будемо вживати адекватні захисні заходи", - сказав Улюкаєв журналістам у Брюсселі перед другими тристоронніми міністерськими переговорами Росії, Євросоюзу і України про асоціацію України з ЄС.

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"Якщо 17-18 вересня відбудеться ратифікація угоди з усіма позиціями, які у нас викликають занепокоєння, і з 1 листопада цього року вона набуде чинності, то з цієї дати ми вводимо захисні заходи", - заявив Улюкаєв.