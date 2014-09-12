Порошенко: Скоро буде прийнято рішення щодо зниження окремих податків для підприємств
17:11, 12 вересня 2014Фінанси
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Президент України Петро Порошенко відзначає, що найближчим часом буде ухвалене рішення щодо зниження окремих податків для українських підприємств.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу із президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу після їхньої зустрічі у Києві.
“Ми обговорили питання підтримки української економіки в пошуку прийнятного рішення для можливо відтермінування запровадження окремих, зниження окремих податків для українських підприємств, українського ринку. І ми зараз дуже близькі до того, що цей компроміс буде знайдений”, - сказав Порошенко.Читайте такожФіскальна служба пропонує скасувати торгові патенти
За його словами, немає жодного сумніву щодо того, що у нинішні нелегкі часи ЄС демонструє і продовжуватиме демонструвати ефективні механізми підтримки України.
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