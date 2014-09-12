Порошенко попросив Баррозу відтермінувати знижені мита на європейські товари

Президент України Петро Порошенко попросив президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу посприяти у відтермінуванні нових (знижених) ставок мита на європейські товари в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив на прес-конференції після зустрічі з Баррозу у Києві.

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“Я звернувся за допомогою до пана президента щодо можливого відтермінування впровадження нових знижених ставок мита при доступі європейських товарів на українські ринки. Ми достатньо детально обговорили ці можливості”, - зазначив Порошенко.

Також він додав, що вже сформовано порядок денний на засідання Ради асоціації, яке відбудеться 17 листопада поточного року.