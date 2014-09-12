Порошенко попросив Баррозу відтермінувати знижені мита на європейські товари
Порядок денний на засідання Ради асоціації 17 листопада вже сформовано, повідомив Президент України.
Президент України Петро Порошенко попросив президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу посприяти у відтермінуванні нових (знижених) ставок мита на європейські товари в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив на прес-конференції після зустрічі з Баррозу у Києві.
Читайте такожРосія погрожує ввести з 1 листопада санкції проти України через асоціацію з ЄС
“Я звернувся за допомогою до пана президента щодо можливого відтермінування впровадження нових знижених ставок мита при доступі європейських товарів на українські ринки. Ми достатньо детально обговорили ці можливості”, - зазначив Порошенко.
Також він додав, що вже сформовано порядок денний на засідання Ради асоціації, яке відбудеться 17 листопада поточного року.