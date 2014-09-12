Путін обвалив рубль до абсолютного рекорду

Рубль завершує другий тиждень вересня на абсолютних мінімумах після запуску нових санкцій ЄС і США проти Росії та засідання ради директорів ЦБР, на тлі попиту на валюту США і низьких нафтових цін, повідомляє Reuters.

Долар США у п'ятницю досяг позначки 37,96 рубля уперше в історії, усього з початку місяця втрати рубля до американської валюти - більше двох відсотків, а з початку року перевищують 15 відсотків.

Вечірнє оновлення екстремумів у п'ятницю було після заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що західні санкції проти РФ спрямовані на зрив мирного процесу в Україні.

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На 19.05 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі у 37,85 рубля, що на 0,9 відсотка вище від закриття четверга.

На 1,1 відсотка дорожчає євро, оцінюючись у 49,00.

Котирування бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на біржових торгах до цього часу перебували на рівні 42,94 рубля, що на 50 копійок вище за рівень попереднього закриття.

Рада директорів ЦБР у п'ятницю залишила ключову ставку на рівні 8 відсотків річних, очікуючи уповільнення економіки у другому півріччі на тлі санкцій в надії, що поточна грошово-кредитна політика призведе до зниження інфляції до 4 відсотків у середньостроковій перспективі після адаптації Росії до нових умов.

Пізніше глава ЦБР Ельвіра Набіулліна на брифінгу зазначила "певну напруженість" з валютною ліквідністю, але, за її словами, регулятор поки не бачить підстав втручатися, хоча стежить за ситуацією і володіє всіма можливостями для вирішення такої проблеми.