Тимчасове застосування ЗВТ України з ЄС відтерміновано до 31 грудня 2015 року - заява

Про це йдеться у спільній заяві європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гюхта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.

"Щоб мати можливість повністю підтримати стабілізацію України, Європейська Комісія готова в разі, якщо Україна ратифікує угоду про асоціацію з ЄС, запропонувати додаткову гнучкість. Така гнучкість буде складатися з відстрочення до 31 грудня 2015 року тимчасового застосування поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі, продовжуючи автономні торгові заходи ЄС в інтересах України протягом цього періоду", - йдеться у заяві.

Крім того, Україна та Росія підтвердили, що вони будуть "продовжувати застосовувати пільговий режим в рамках ЗВТ з СНД".

Читайте такожУкраїна, Росія та ЄС досягли компромісу в питанні застосування Угоди про асоціацію - Клімкін"Вони погодилися з тим, що важливо сприяти лібералізації торгівлі для підтримки економічного зростання і процвітання, згідно з їх зобов'язаннями перед СОТ. Вони згодні з тим, що необхідно гарантувати, що Угода про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі Україна-ЄС та ЗВТ з СНД сприяють більш інтегрованому економічному простору в регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, повідомляється, що сторони продовжать консультації про те, як вирішувати проблеми, підняті Росією. Прогрес цих консультацій буде розглянуто на рівні тристоронніх зустрічей міністрів.

"Цей процес повинен бути частиною всеосяжного мирного процесу в Україні, поважаючи право України визначати свою долю, та поважаючи її територіальну цілісність", - наголошується у тексті.