ЄС продовжить дію режиму торговельних преференцій для українських експортерів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС

Європейський Союз погодився продовжити дію режиму автономних торговельних преференцій для українських експортерів до кінця 2015 року. Цей крок сторони ЄС є безпрецедентним жестом підтримки та солідарності з Україною.

Це дасть можливість Україні повною мірою скористатися перевагами зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію. Наші товаровиробники зможуть скористатися перевагами односторонніх преференцій ЄС та отримають додатковий час для пристосування до умов посиленої конкуренції в рамках ЗВТ Україна-ЄС.

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При цьому Україні вдасться зберегти баланс між реалізацією положень ЗВТ з ЄС і продовженням дії режиму вільної торгівлі з Росією в рамках Угоди про вільну торгівлю СНД. Домовленості знімають навіть гіпотетичні занепокоєння російської сторони, пов'язані з імплементацією Угоди. Україна та ЄС погодилися також продовжити консультації з Російською Федерацією з питань торгівлі.

Як і планувалося, Україна та ЄС синхронно ратифікують Угоду про асоціацію 16 вересня ц.р. Текст Угоди про асоціацію не зазнає жодних змін.