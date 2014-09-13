Білорусь готова допомогти Україні зняти заборону на ввезення сільгосппродукції в МС

Про це повідомив Белта начальник головного управління зовнішньоекономічної діяльності Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі Олексій Богданов.

За інформацією агентства, ця тема обговорювалася на минулих в білоруському міністерстві сільського господарства і продовольства переговорах з українським послом Михайлом Єжелем.

Українська сторона поінформувала про заходи, що вживаються в боротьбі з АЧС із сертифікації підприємств відповідно до вимог Митного союзу. Український посол попросив у цьому зв'язку дозволити поставки м'ясомолочної продукції на ринок Білорусі. Однак в білоруському Мінсільгосппроді пояснили, що рішення про зняття ветеринарних, санітарних заборон на поставки сільгосппродукції приймаються не в односторонньому порядку, а спільно з Білоруссю, Росією і Казахстаном.

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"Білоруська сторона докладатиме максимум зусиль для благополучного вирішення питання з доступом на територію Митного союзу українських товарів", - зазначив Богданов.

Заборона на поставки може бути знята, якщо українська сторона поінформує уповноважені органи МС про усунення виявлених раніше недоліків, а спеціально створена комісія переконається, що це дійсно так.

Чиновник також зазначив, що подібного роду обмеження не мають нічого спільного з російськими санкціями щодо в тому числі деяких українських товарів.

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"Наша країна не приєдналася до санкцій Росії, наш ринок для України відкритий, як і раніше", - наголосив Богданов.

Наразі українська свинина заборонена до ввезення через наявність в країні вогнищ АЧС, з цієї ж причини не можна ввозити корми тваринного походження. Водночас корми рослинного походження, м'ясо птиці і яловичина можуть ввозитися з дозволених (атестованих) підприємств.