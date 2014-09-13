Глава НБУ запевняє, що в Україні немає підстав говорити про дефолт

В Україні немає підстав говорити про дефолт, незважаючи на прогнозні показники та низькі кредитні рейтинги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході 11-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявила глава НБУ Валерія Гонтарева.

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«Я працюю у сфері фінансів 23 роки, і всі 23 роки я чую про дефолт. Ми вперше заговорили про це в 95 році, і відтоді весь час говоримо про це. Так, у нас рейтинг «ССС», але у нас немає причин говорити про дефолт. Ми будемо обслуговувати свої зобов'язання, включаючи папери НАК «Нафтогазу», - сказала глава НБУ.

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За її словами, програма України з Міжнародним валютним фондом враховує нинішній економічний стан України і майбутні виплати на найближчі три роки.

"Ця програма зважує на те, що нам доведеться обслуговувати (борг – УНІАН), платити. Це дає нам підстави відкидати навіть дискусію про дефолт... Тому не говоримо про дефолт", - наголосила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 липня 2014 року становила 69,226 млрд дол., що на 284 млн дол., або 0,41% менше від показника на початок місяця.