Обсяг торгівлі з Росією в 2015 році може скоротитися ще на 40%

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева прогнозує, що обсяг торгівлі України з Росією в наступному році може скоротитися ще на 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ході 11-ї щорічної зустрічі «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES).

При цьому глава Нацбанку очікує, що платіжний баланс за підсумками 2015 року буде збалансованим.

«Наступного року ще на 40% може скоротитися обсяг торгівлі з Росією. При цьому, що стосується платіжного балансу, то я думаю, що він буде збалансованим», - сказала вона.

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Гонтарева зазначила, що в поточному році після девальвації гривні платіжний баланс досяг рівноважного стану, але вже в серпні через погіршення ситуації на сході України він знову став дефіцитним.

«Що стосується нинішнього дефіциту, то після девальвації цього року в липні ми досягли рівноваги, але, на жаль, агресія посилилася. У серпні наш торговий баланс погіршився. Я думаю, що ситуація продовжуватиме погіршуватися», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України в 2014 році на 11,6%, імпорту в Україну - на 21,1%, у зв'язку з ситуацією на сході країни і погіршенням взаємин з Російською Федерацією.

За прогнозами експертів, обсяг українського експорту в Росію за підсумками 2014 року може знизитися як мінімум на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі.

Негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією в першому півріччі 2014 року склало 2,46 млрд дол.

Платіжний баланс України в січні-липні 2014 року зведено з дефіцитом 4,494 млрд дол. проти профіциту в 1,883 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

Платіжний баланс України в 2013 році зведений з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс був зведений з дефіцитом 4,175 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становить 568,4 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом у 3,982 млрд дол.