Фюле: Час почати переговори про ЗВТ між Євросоюзом і Митним союзом

Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що для ЄС настав час встановити офіційні зв'язки з Євразійським союзом та почати перемовини стосовно створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом і Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Фюле висловив в ході 11-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

“Нам потрібна послідовна політика щодо Росії... Настав час не ховатися за гаслами на кшталт: «Вільна економічна зона від Лісабона до Владивостока». Треба дати певний зміст цьому, зміст, який пішов би далі, ніж торговельна, економічна співпраця. І щоб можна було відновити довіру в безпековій структурі, довіру до безпекової структури... Я думаю, що нам треба підняти ставки у цій "грі". Настала пора, як мені здається, для офіційних зв'язків на високому рівні співпраці Європейського Союзу з Євразійським, з Митним союзом”, - сказав Фюле.

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“Я думаю, що треба почати перемовини стосовно угоди про зону вільної торгівлі між Європейським і Митним союзами. Я так вважаю. Настав час для керівників ЄС не просто пропонувати фрагменти, як ми це зробили вчора в Брюсселі, а нехай буде цілісна картина”, - сказав Фюле.