Білорусь готова допомогти Україні в знятті заборон на ввезення м'ясо-молочної продукції до МС

Про це агентству БЕЛТА повідомив начальник головного управління зовнішньоекономічної діяльності Міністерства сільського господарства і продовольства Олексій Богданов.

За даними агентства, в Мінсільгосппроді відбулися переговори з Надзвичайним і Повноважним послом України в Білорусі Михайлом Єжелем. Дипломат поінформував білоруську сторону про проведену в Україні роботу з сертифікації підприємств під вимоги Митного союзу, по боротьбі з АЧС, усунення недоліків у виробничих процесах на молокопереробних підприємствах.

Українська сторона просила взяти до уваги ці заходи і дозволити поставки м`ясо-молочної продукції на ринок Білорусі. На що в Мінсільгосппроді роз`яснили, що рішення про зняття ветеринарних, санітарних заборон на постачання сільгосппродукції приймаються спільно Білоруссю, Росією і Казахстаном. Законодавство Митного союзу не дозволяє країнам-учасницям діяти в подібних випадках в односторонньому порядку.

«Однак білоруська сторона буде докладати максимум зусиль для благополучного вирішення питання з доступом на територію Митного союзу українських товарів», - зазначив Богданов.

За його словами, Заборона на поставки може бути знято, якщо українська сторона проінформує уповноважені органи МС про усунення виявлених раніше недоліків, а спеціально створена комісія переконатися, що це дійсно так.

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Богданов при цьому підкреслив, що «подібні обмеження не мають нічого спільного з російськими санкціями в тому числі щодо деяких українських товарів».

«Наша країна не приєдналася до санкцій Росії, наш ринок для України відкритий, як і раніше», - зазначив Богданов.

На даний момент українська свинина заборонена до ввезення через наявність в країні вогнищ АЧС, з цієї ж причини не можна ввозити корми тваринного походження. У той же час корми рослинного походження, м`ясо птиці і яловичина можуть ввозитися з дозволених (атестованих) підприємств.

У свою чергу представники Мінсільгосппроду під час переговорів акцентували увагу на можливості розширити список білоруських підприємств, які можуть постачати в Україну м`ясо-молочну продукцію. На даний момент їх десять.