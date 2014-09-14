Україна почне імплементацію асоціації з ЄС на другий день після ратифікації - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на позачерговому з'їзді партії “Народний фронт”.

“Угода буде ратифікована, буде підписана і набуде чинності, і угода буде імплементована, починаючи з наступного дня, як український парламент проголосує за ратифікацію зони вільної торгівлі і угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом”, - сказав Яценюк.Читайте такожУкраїна, Росія та ЄС досягли компромісу в питанні застосування Угоди про асоціацію - Клімкін

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.Читайте такожТимчасове застосування ЗВТ України з ЄС відтерміновано до 31 грудня 2015 року - заява

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

Планується, що Верховна Рада ратифікує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 16 вересня.