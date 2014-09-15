Російський рубль через санкції впав до нового історичного мінімуму

Курс долара вперше в історії перевищив ключовий рівень у 38 російських рублів унаслідок введених Заходом нових санкцій.

Про це свідчать дані Московської біржі.

Курс долара розрахунками «завтра» на 10.13 мск підвищувався на 24 копійки - до 38,02 рубля (ріс до 38,0325 рубля), курс євро - на 30 копійок, до 49,25 рубля. Вартість бівалютної корзини (0,55 долара і 0,45 євро) при цьому зростала на 27 копійок порівняно з рівнем попереднього закриття, і становила 43,07 рубля.

Таким чином, вартість корзини, на яку Центральний банк РФ орієнтується у своїй курсовій політиці, наблизилася до історичного рекорду в 43,21 рубля, що був досягнутий у березні.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня США і ЄС оприлюднили новий список санкцій проти Росії.

Під санкції Європейського Союзу потрапили російські компанії «Роснєфть», «Транснєфть», «Газпромнєфть». Крім того, до «чорного списку» потрапили підприємства «Калашников», «Сиріус», «Станкоінструмент», «Чемкомпозит», Тульський збройовий завод, «Технології машинобудування», «Високоточні комплекси», «Алмаз Антей», «Базальт». Також у списку є «Оборонпром», «Об'єднана авіаційна корпорація», «Уралвагонзавод».

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Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також запровадили заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п’яти російських фірм. Ще п’ятьом державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.

Нові санкції США щодо обмеження фінансування стосуються, зокрема, таких російських компаній як «Транснєфть», «Лукойл», «Газпром нєфть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк Росії», «Сургутнєфтєгаз».

Посилені обмеження щодо «Банку Москви», «Газпромбанку», «Новатек», «Роснєфті», «Россєльхозбанку», «Внєшекономбанку», «ВТБ Банку».

Нові «персональні» санкції проти юридичних осіб, замороження можливих активів у США і заборона на трансакції з ними, стосуються компаній «Алмаз-Антей», «НДІ машинобудування», Машинобудівний завод імені Калініна, Митищинський машинобудівний завод, НВП «Долгопрудний».

Окрім того, 12 вересня Кабінет міністрів України узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами-резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, що підтримали військову агресію Росії стосовно України.