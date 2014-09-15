У Китаї зростання промвиробництва сповільнилося до 6-річного мінімуму

Промислове виробництво у Китаї зросло в серпні найповільнішими темпами майже за шість років; зростання в інших ключових секторах теж сповільнилося, посиливши побоювання, що другій за розміром економіці світу загрожує різке гальмування, якщо Пекін не вживе заходів, передає Reuters.

Читайте такожКитай планує побудувати електричні АЗС за $16 млрдДані про виробництво в сукупності зі слабкими показниками роздрібних продажів, інвестицій та імпорту в КНР вказують на подальше зниження темпів зростання, оскільки охолодження ринку нерухомості все сильніше впливає на інші сектори і погіршує довіру споживачів.

Читайте такожКитай і Аргентина обмежують використання долара у взаємній торгівліПромислове виробництво зросло на 6,9 відсотка в серпні в річному обчисленні, тоді як аналітики чекали підвищення на 8,8 відсотка. Це мінімальний підйом з 2008 року, коли економіка перебувала під впливом світової фінансової кризи. В липні обсяг виробництва зріс на 9,0 відсотка.

Читайте такожНємцов заявив, що РФ крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю"Серпневі дані можуть вказувати на "жорстку посадку". Ступінь уповільнення зростання в третьому кварталі не буде невеликим, - сказав Су Дат з Everbright Securities. - Шанси на скорочення процентних ставок і вимог до банківських резервів зросли. Я думаю, швидше за все, скоротять ставки".