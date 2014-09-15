Центробанк РФ розробляє план порятунку страхової компанії Віктора Пінчука

ЦБ РФ готується провести першу в російській історії санацію страхової компанії. Її об'єктом має стати компанія із страхування життя (ОСЖ) «Росія», що належить українському олігарху Віктору Пінчуку, розповіли «Відомостям» менеджери трьох організацій, що працюють у російському фінансовому секторі.

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Раніше ОСЖ «Росія» входило в групу страхових компаній на чолі з ВСАТ «Росія». Рік тому у ВСАТ «Росія» була відкликана ліцензія, а його зобов'язання по ОСАГО перейшли до Російського союзу автостраховиків. Але ще раніше, в 2010 р., ВСАТ продало 94,4% ОСЖ «Росія» своєму основному акціонеру - кіпрській «Сватозар ентерпрайзис лімітед» (контролюється групою EastOne Пінчука). На кінець 2013 р. «Сватозар ентерпрайзис лімітед» володіла 76% ОСЖ, ще 18% належали ТОВ «Пробізнес» (його власником ЕГРЮЛ називає той же «Сватозар»), а 5,6% - ВСАТ «Росія». ЦБ в липні 2014 р. призупинив ліцензію ОСЖ «Росія», призначивши в страхову компанію тимчасову адміністрацію.

Гендиректор ОСЖ «Росія» Маргарита Хорунжа з початку цього року намагалася залучити в компанію сторонніх інвесторів. «Навесні ми відмовилися, побачивши в балансі дірку приблизно на 1,5 млрд руб.», - розповідає співробітник страхової компанії з державною участю. Так само оцінює масштаб проблеми топ-менеджер іншого великого страховика, додаючи, що його компанія не зважилася взяти на себе такі витрати.

ЦБ ще восени 2013 р. задумався над тим, щоб санувати не тільки банки, але й страховиків.

Читайте такожОприлюднено повний санкційний список ЄС - у ньому депутати РФ і лідери "ДНР" і "ЛНР"На санацію ОСЖ «Росія» буде потрібно не менше 2 млрд руб., з яких 500 млн крб. повинен надати ЦБ, оцінює менеджер фінансової організації, знайомий з ситуацією в ОСЖ. Ще 500 млн руб., за його відомостями, обіцяли вкласти співвласники ОСЖ, плюс на балансі компанії (звіт МСФЗ) значаться непогашені векселі від «Сватозар ентерпрайзис лімітед» як мінімум на $15,4 млн (580 млн крб. за курсом ЦБ на минулу суботу). Всі страхові резерви «Росії» - 1,7 млрд руб., цілком ймовірно, що ця цифра і взята за оцінку, але тоді виходить, що компанія проїдала все, що заробляла раніше, дивується топ-менеджер великої страхової компанії.

Для санації страхових компаній поки немає законного механізму - перш ніж рятувати страховиків, потрібно розробити і внести в Думу законопроект, нагадує менеджер фінансової організації, знайомий з ситуацією.