Гривня на відкритті міжбанку впала до 14 за долар

У понеділок, 15 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 13,40000/14,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 17,3435/18,1230.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3525/0,3683.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 13,30/13,80 проти 13,30/13,65 на 12:00.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.