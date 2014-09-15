S&P підтвердило рейтинги Львова зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Львова на рівні «ССС» і рейтинг за національною шкалою «UAB-» із стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства, текст якого має УНІАН.

«Львів підтверджує здатність погасити поточні боргові платежі. Показник рейтингу і його прогноз відображає показник загального суверенного рейтингу і прогнозу щодо нього для України», - йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики S&P зазначають, що показники економічного розвитку Львова разом з ефективністю фінансового управління в місті залишаються на низькому і слабкому рівні.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Standard & Poor's Ratings Services підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного».

Услід за цим агентство підвищило прогнози щодо рейтингів «Приватбанку», «Альфа-банку» (Україна) і «Кредобанку» з «негативного» до «стабільного», а також прогнози щодо рейтингів компанії Ferrexpo.