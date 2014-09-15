Банк "Київська Русь" зупинив виплати вкладникам "Старокиївського банку"

Банк "Київська Русь" припинив із 12 вересня здійснювати виплати вкладникам "Старокиївського банку", повідомляється на сайті фінансової установи.

Згідно з повідомленням, банк припинив виплати на вимогу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів, при цьому причина не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 3 вересня почав виплати вкладникам неплатоспроможного «Старокиївського банку» через відділення банку «Київська Русь».

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17 червня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в "Старокиївський банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За оцінками банку, на 22 травня він накопичив 150,170 млн грн збитків, і обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, становить 257,627 млн грн, або 86,2% загального обсягу коштів фізосіб у банку.

Довідка УНІАН. «Старокиївський банк» працює на ринку України з 1991 року й входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. На 1 квітня 2014 року його акціонерами були компанії "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) і "Комтех" (24,13%), "СК "МД-гарант" (21,07%).