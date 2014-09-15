Експорт товарів з України перевищив імпорт на $880 млн

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-липня 2014 року становило 880,4 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 5,639 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол., імпорт - на 20,5%, до 32,548 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2014 року становив 1,03 (у січні-липні 2013 року – 0,86).

За підсумками липня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України із зовнішньоторговельних операцій збільшилася на 2 країни, до 208 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 32,6% від загального обсягу експорту, до інших країн - 67,4% (за січень-липень 2013 року - 26,9% і 73,1%, відповідно). Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 34,7%, Польщі - на 22,1%, Італії - на 13,9%, Німеччини - на 7%, Китаю та Угорщини - на 3,4%. Водночас скоротився експорт до Росії на 23,7%, Індії - на 2,2%.

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На зниження експорту в січні-липні 2014 року на 1,560 млн. дол. порівняно з січнем-липнем 2013 року істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних - на 808,4 млн. дол. (на 82%), добрив мінеральних або хімічних, азотних - на 433 млн. дол. (на 50,3%), прокату чорних металів - на 359,5 млн. дол. (на 8,1%), труб з ливарного чавуну і чорних металів - на 327,7 млн. дол. (на 31,9%), коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля - на 110 млн. дол. (на 40%).

Обсяг імпорту товарів з країн ЄС знизився проти січня-липня 2013 року на 2835,3 млн. дол. (на 19,4%), зокрема за рахунок засобів наземного транспорту, окрім залізничного - на 54,4%, паперу і картону - на 31,9%, механічних машин - на 26,9%, різноманітної хімічної продукції - на 17%, пластмас, полімерних матеріалів - на 15,9%, електричних машин - на 15,3%, фармацевтичної продукції - на 10,2%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становило 568,4 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,982 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше за дефіцит 2012 року в 15,848 млрд дол.