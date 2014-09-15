Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Івано-Франківська на рівні «ССС» і рейтинг за національною шкалою «UAB-» із стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства, текст якого має УНІАН.

«Івано-Франківськ демонструє помірні фінансові показники, які, найімовірніше, не зміняться в найближчі 12-18 місяців. Поточний залишок коштів дасть змогу місту покрити низький рівень боргу і низький рівень витрат», - йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики S&P зазначають низький рівень добробуту жителів міста і високу залежність міського бюджету від загальнодержавного фінансування.

Раніше Standard & Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Львова на рівні «ССС» і рейтинг за національною шкалою «UAB-» із стабільним прогнозом. Аналітики S&P зазначили, що показники економічного розвитку Львова, разом з ефективністю фінансового управління в місті, залишаються на низькому і слабкому рівні.

У липні Standard & Poor's Ratings Services підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного».