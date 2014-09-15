«Старокиївський банк» хочуть ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України відкликати ліцензію й почати ліквідацію неплатоспроможного «Старокиївського банку», повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з неможливістю виконання затвердженого планом врегулювання способу виведення неплатоспроможного «Старокиївського банку» з ринку виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичні було прийнято рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку з відшкодуванням із боку фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

«Фонд звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії й ліквідацію ПАТ «Старокиївський банк», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, банк "Київська Русь" припинив із 12 вересня здійснювати виплати вкладникам "Старокиївського банку"

Фонд гарантування повідомляє, що виплати коштів вкладникам «Старокиївського банку» поновляться не пізніше семи днів із дня відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації, встановленої Нацбанком.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 3 вересня почав виплати вкладникам неплатоспроможного «Старокиївського банку» через відділення банку «Київська Русь».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17 червня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в "Старокиївський банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За оцінками банку, на 22 травня він накопичив 150,170 млн грн збитків, і обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, становить 257,627 млн грн, або 86,2% загального обсягу коштів фізосіб у банку.

Довідка УНІАН. «Старокиївський банк» працює на ринку України з 1991 року й входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. На 1 квітня 2014 року його акціонерами були компанії "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) і "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).