Moody's: резерви Росії через санкції впадуть нижче рівня 2009 року

Новий раунд санкцій США і ЄС, введених минулого тижня, лише формалізував втрату доступу російських банків і корпорацій до глобального фінансового ринку. Фактично ж апетит ринку до російських облігацій пропав ще в кінці липня, відзначають аналітики Moody's.

Чергові санкції, швидше за все, сприятимуть збільшенню обсягів відтоку капіталу з Росії, що ще більше послабить рубль і підштовхне країну до імпортозаміщення.

За даними Bloomberg, з початку року курс рубля до долара знизився на 13%, це найгірший результат в кошику 24 валют ринків, що розвиваються після аргентинського песо.

Ослаблення рубля і обмеження імпорту стануть додатковим стимулом до зростання цін, відзначають аналітики Moody's: у серпні темпи інфляції зросли до 7,6% проти 6,5% у серпні 2013 і 6,1% в січні 2014 р., у Центробанку цільовий орієнтир на цей рік знаходиться на рівні 4-5%, пишуть «Ведомости».

Введені Заходом обмеження на імпорт технологій для нафтової галузі будуть стримувати перспективи середньострокового зростання країни, нафтовидобуток залишиться в кращому разі на колишньому рівні в найближчі роки, але за відсутності додаткової геологорозвідки та освоєння нових родовищ буде знижуватися в найближче десятиліття, вважають в Moody's. В аналітиків IHS більш песимістичний сценарій: рівень видобутку може впасти на 25% за 10 років.

Якщо санкції проти Росії будуть збережені на тривалий час, проблеми російської економіки будуть поглиблюватися, показники кредитоспроможності - погіршуватися, і уряду потрібно витрачати значні резерви на підтримку економіки: вони можуть впасти нижче позначки 2009 р. до $383 млрд, вважають в Moody's. Уразливість російської економіки до зовнішніх шоків, в першу чергу нафтових цін, збільшиться, попереджають аналітики.

У Росії є певний запас міцності завдяки підписаним нафтогазовим угодам з КНР, які дозволять ПЕКу диверсифікуватися і збільшити операції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у довгостроковій перспективі, відзначають автори огляду. Однак поки в будь-якому випадку буде спостерігатися зниження інвестицій в бізнес і уповільнення зростання приватного споживання, вважають вони.

Російська економіка вступить у рецесію цього року (за прогнозом агентства, спад складе 1%) і в 2015 р. буде в стагнації, резюмує Moody's.