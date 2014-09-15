Нацбанк повторно відкликав валютну ліцензію у «Актабанку»

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у «Актабанку» (м. Дніпропетровськ), повідомляється на сайті банку.

Нагадаємо, 22 травня Нацбанк вже відкликав у банку валютну ліцензію, пояснюючи своє рішення порушеннями законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, однак на початку червня регулятор скасував своє розпорядження про відкликання ліцензії за рішенням суду.

«На підставі розпорядження Національного банку України від 22 травня №299-р та рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 9 вересня за позовом «Актабанку» до НБУ з 18 години 9 вересня у «Актабанку» відсутня генеральна ліцензія на проведення валютних операцій», - йдеться в повідомленні банку.

У повідомленні підкреслюється, що у зв'язку з відсутністю ліцензії обслуговування всіх рахунків фізичних осіб в іноземній валюті заборонено.

Довідка УНІАН. «Актабанк» працює на ринку України з 2008 року і входить до групи середніх банків. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.