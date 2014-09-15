Відтермінування вільної торгівлі з Україною ніяк не впливає на асоціацію в цілому - Єврокомісія

Рішення про відкладення до грудня 2015 року тимчасового застосування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ніяк не впливає на Угоду про асоціацію в цілому.

Про це у понеділок в Брюсселі заявила представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен, передає власний кореспондент УНІАН.

"Завтра буде ратифікація європейським та українським парламентами повної Угоди, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, як ми про це сказали у п'ятницю. Про що ми домовилися, так це про те, що буде відкладено тимчасове застосування. Це рішення не вплинуло на Угоду", - сказала вона.

При цьому Хансен висловила переконання, що ухвалене у п'ятницю рішення не було зроблено під тиском Росії, але стало предметом тристоронніх домовленостей України, Росії та ЄС.

"Ми дали сторонам можливість для подальшої дискусії щодо занепокоєнь, які були висловлені Росією, у той же час підтримуючи стабілізацію України", - наголосила вона.

Крім того, в ЄК повідомили, що для продовження тарифних преференцій буде ухвалено рішення за стандартною процедурою - це значить, що воно має бути ухвалено Європейською Радою та Європейським парламентом.

Читайте такожПорошенко вніс в Раду для ратифікації Угоду про асоціацію з ЄС

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

14 вересня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна почне імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС включно із положенням про зону вільної торгівлі на другий день після її ратифікації у Верховній Раді.

“Угода буде ратифікована, буде підписана і набуде чинності, і угода буде імплементована, починаючи з наступного дня, як український парламент проголосує за ратифікацію зони вільної торгівлі і угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом”, - сказав Яценюк.

Планується, що Верховна Рада ратифікує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 16 вересня.