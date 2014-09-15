Падіння економіки України за підсумками року становитиме 7% за інфляції 11%

Падіння економіки України за підсумками 2014 року за умови нинішньої динаміки соціально-економічного розвитку становитиме близько 7% при інфляції 11%, заявив у ході засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, при цьому уряд розраховує укластися в прогнозний показник дефіциту бюджету в 4,5% ВВП.

«Мінус 7% - очікуваний поріг. Промвиробництво у нас за підсумками серпня буде близько «мінус» 12%, – сказав міністр. – Що стосується індексу споживчих цін, у середньому грудень до грудня ми одержимо цього року близько 11%. І приблизно такий самий показник буде наступного року», - сказав міністр.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозувало падіння економіки України до кінця року на 6% через вплив багатьох чинників, демонструючи негативну динаміку по промисловості і позитивну - по сільському господарству. Проте проблеми поточного року, на думку Мінекономрозвитку, це системні явища, які проявили себе. Україна увійшла в рецесію в 2012-2013 році, і відтоді ком проблем, зокрема активної соціальної політики, що не відповідала реаліям того часу, наростав.

Також міністр фінансів, виступаючи у Верховній Раді 17 липня, заявив, що до переглянутого державного бюджету на 2014 рік закладено падіння ВВП на 6-6,5%, інфляція – близько 19%.

Міжнародний валютний фонд у середині липня також погіршив оцінку падіння реального ВВП України у 2014 році до 6,5% з прогнозованих раніше 5%. За оцінками фонду, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% від ВВП у 2014 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує спад економіки України за підсумками 2014 року, щонайменше, на 6,5% і зростання дефіциту бюджету до 10% ВВП на тлі нестабільності на сході країни.

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