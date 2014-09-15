Гривня на закритті міжбанку зупинилася на 14 за долар

У понеділок, 15 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,4000/14,0000, на 12:00 звузився спред до 13,7000/14,0000. На закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 13,7000/14,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3435/18,1230, на 12:00 ціни становили 17,7025/18,0940. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 17,6915/18,0830.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3525/0,3683, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3593/0,3676. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3539/0,3674.